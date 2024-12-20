Представители социальных НКО смогут стать попечителями тюрем и колоний

Совет Федерации одобрил новые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Как пояснил сенатор Руслан Смашнев, поправками уточняется перечень организаций, имеющих право оказывать содействие лицам, которые содержатся в исправительных центрах, исправительных учреждениях, дисциплинарных воинских частях.
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