Видео: петербуржцы рассказали о приложении «Я здесь живу»

И поделились любимыми разделами Зайти в социальную сеть «ВКонтакте», нажать на иконку приложения в сервисах и сразу узнать, сколько свободных мест в ближайших детских садах, как записать ребёнка в кружок, найти, куда сдать батарейки, а также отслеживать обращения по дому и придомовой территории, – такое удобство жизни предлагает петербургское приложение «Я здесь живу».