В Херсонской области под огнём ВСУ круглые сутки идёт спасательная операция

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о ситуации в регионе после разрушения противником дамбы Каховской ГЭС и о ходе эвакуационных мероприятий в населённых пунктах, расположенных ниже по течению Днепра.
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