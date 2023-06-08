Русская весна

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В Херсонской области под огнём ВСУ круглые сутки идёт спасательная операция

В Херсонской области под огнём ВСУ круглые сутки идёт спасательная операция

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о ситуации в регионе после разрушения противником дамбы Каховской ГЭС и о ходе эвакуационных мероприятий в населённых пунктах, расположенных ниже по течению Днепра.

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