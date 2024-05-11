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Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Рейнджерс», «Колорадо» сыграет с «Далласом»

«Колорадо» встретится с «Далласом». НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Каролина – Рейнджерс Дата проведения 12 мая, 02.

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