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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Дуа Липа выложила фото в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty

Певица Дуа Липа выложила фото в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty

Певица Дуа Липа продемонстрировала фигуру в мини-платье. Артистка опубликовала фото в Instagram. 29-летняя Дуа Липа позировала в белом мини-платье, под которое она надела желтый бюстгальтер с Hello Kitty.

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