Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).