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Трамп: нефть стремительно подешевеет после завершения конфликта с Ираном

Трамп: нефть стремительно подешевеет после завершения конфликта с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что цены на нефть рухнут после завершения войны с Ираном, и ждать этого уже недолго.

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