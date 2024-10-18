Более 400 участников беспорядков в Махачкале вычислили по камерам наблюдения

Следователи установили личности более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале. Их выявили по записям с камер видеонаблюдения, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин газете «Комсомольская правда».
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