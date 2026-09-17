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Крымская газета

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Где в Евпатории сделать прививку от гриппа: адреса и график работы пунктов вакцинации

Где в Евпатории сделать прививку от гриппа: адреса и график работы пунктов вакцинации

Ежегодная иммунизация — самый надежный способ уберечься от тяжелых осложнений гриппа. Вирусы мутируют, поэтому состав вакцин обновляется каждый сезон.

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