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Названы способы не остаться без денег после январских каникул

Названы способы не остаться без денег после январских каникул

Россияне заранее начинают планировать досуг на длинные январские каникулы, однако многие переживают за собственные сбережения, сказала начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.

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