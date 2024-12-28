Названы способы не остаться без денег после январских каникул

Россияне заранее начинают планировать досуг на длинные январские каникулы, однако многие переживают за собственные сбережения, сказала начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии