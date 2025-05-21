Медведев указал, что Украине нужен мир, а не соглашение на салфетке Макрона

В ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в шутливой форме упомянул о салфетке, которую использовал президент Франции Эммануэль Макрон 10 мая в поезде.
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