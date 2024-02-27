Депутат сбежал от срока, но не суда

Мосгорсуд направил в Тверской райсуд уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова и его тещи, 81-летней Маргариты Бутаковой, обвиняемых СКР в коррупции.
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