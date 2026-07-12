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Роспотребнадзор: ни один сотрудник гуманитарной миссии не заразился Эболой

Роспотребнадзор: ни один сотрудник гуманитарной миссии не заразился Эболой

12 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила ТАСС об итогах гуманитарной миссии в Уганде. Ни один сотрудник ведомства не заразился Эболой, а отсутствие случаев инфицирования российских специалистов и местных коллег, работавших в составе лабораторий, стало ключевым показателем надежности применяемых методик.

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