Роспотребнадзор: ни один сотрудник гуманитарной миссии не заразился Эболой

12 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила ТАСС об итогах гуманитарной миссии в Уганде. Ни один сотрудник ведомства не заразился Эболой, а отсутствие случаев инфицирования российских специалистов и местных коллег, работавших в составе лабораторий, стало ключевым показателем надежности применяемых методик.
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