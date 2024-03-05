Всегда надо помнить, что любое непродуманное правило может быть использовано не только для твоего блага, но и во вред.
Россия увела свои золото-валютные резервы на глазах у изумленного Запада.
Комментарии
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Александр
На хитрую задницу Запада Россия всегда найдёт болт с левой резьбой.
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1 д.
tsan tsan
Два года назад писал, что умнейшая Набиуллина провернёт с согласия Президента этот фокус - напечатать рубли для внутреннего рынка и списать с баланса ЦБ соответствующую сумму ЗВР из арестованной суммы.
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17 час.
КУАТ
Ход хороший, если это не приведёт к витку инфляции внутри страны.
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13 час.
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