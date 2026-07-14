❗️ Эрмитаж продолжает археологические исследования в Крыму «Во‑первых, это решение [про отмену крымских проектов] пока принято руководством Государственного Эрмитажа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Эрмитаж продолжает археологические исследования в Крыму «Во‑первых, это решение [про отмену крымских проектов] пока принято руководством Государственного Эрмитажа.