Увеличение выплат пострадавшим в результате ЧС: путь к поддержке и восстановлению Юлия ЧелкановаПланы по увеличению размеров выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России вызывают серьезный интерес и обсуждения.