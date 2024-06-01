Увеличение выплат пострадавшим в результате ЧС: путь к поддержке и восстановлению Юлия ЧелкановаПланы по увеличению размеров выплат для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России вызывают серьезный интерес и обсуждения.
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