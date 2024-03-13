Депутаты просят Мишустина создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров

С её помощью можно будет бесплатно посещать объекты культуры. Петербургские депутаты поддержали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить действие «Пушкинской карты» на пенсионеров.
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