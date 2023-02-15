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Квартирник Avant Step Band с выходом на собственную крышу

Квартирник Avant Step Band с выходом на собственную крышу

Этот вечер оценят и любители живой музыки в достойной компании, и ценители восхитительных видов. Ансамбль Avant Step Band во главе с вокалистом Сергеем Степановым исполнит для гостей пентхауса с выходом на крышу классические джазовые композиции.

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