Квартирник Avant Step Band с выходом на собственную крышу

Этот вечер оценят и любители живой музыки в достойной компании, и ценители восхитительных видов. Ансамбль Avant Step Band во главе с вокалистом Сергеем Степановым исполнит для гостей пентхауса с выходом на крышу классические джазовые композиции.
Этот вечер оценят и любители живой музыки в достойной компании, и ценители восхитительных видов. Ансамбль Avant Step Band во главе с вокалистом Сергеем Степановым исполнит для гостей пентхауса с выходом на крышу классические джазовые композиции.
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