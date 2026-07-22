Масалитин: "Краснодар" в начале сезона может притормозить

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru" заявил, что "Краснодар" может испытывать трудности в начале нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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