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На планерке в ЗСК обсудили реорганизацию ГУПов и МУПов

На планерке в ЗСК обсудили реорганизацию ГУПов и МУПов

Деятельность регионального департамента имущественных отношений и профильных органов исполнительной власти и отраслевых ведомств в этом направлении рассмотрели депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на еженедельном планерном совещании, которое провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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