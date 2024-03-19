На планерке в ЗСК обсудили реорганизацию ГУПов и МУПов

Деятельность регионального департамента имущественных отношений и профильных органов исполнительной власти и отраслевых ведомств в этом направлении рассмотрели депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на еженедельном планерном совещании, которое провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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