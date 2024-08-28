Дотком: власти ОАЭ заморозили сделку на 17 млрд долларов из-за ареста Дурова

Правительство Франции из-за ареста бизнесмена Павла Дурова потеряло 17 млрд долларов. Именно в такую сумму оценивалась покупка эмиратами 80 истребителей Rafale, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети.
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