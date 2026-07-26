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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов сделал символический удар перед матчем «Локомотива» в 1-м туре РПЛ. 40-летний форвард дважды брал Кубок Гагарина с ХК «Локомотив»

Александр Радулов принял участие в открытии сезона « Локомотива » в РПЛ. 40-летний форвард нанес символический удар по мячу с центра поля перед домашним матчем первого тура с «Ахматом» (1:0, первый тайм).

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