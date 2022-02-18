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В США заявили об "уловке" России, объявившей отвод сил от Украины

В США заявили об "уловке" России, объявившей отвод сил от Украины

unsplash Газета Washington Post объявила о том, что США якобы получили некие разведданные, свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины являлся преднамеренной уловкой для того, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.

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