С 13 октября билеты на поезда «Таврия» в Крым можно купить за 90 суток

С 13 октября билеты на поезда «Таврия» крымского направления можно купить за 90 суток. Об этом сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».
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