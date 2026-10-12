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Крымская газета

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С 13 октября билеты на поезда «Таврия» в Крым можно купить за 90 суток

С 13 октября билеты на поезда «Таврия» в Крым можно купить за 90 суток

С 13 октября билеты на поезда «Таврия» крымского направления можно купить за 90 суток. Об этом сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

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