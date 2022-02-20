"Победа русских в Украине — это не фантастика"

НАТО и ЕС не будут прежними в случае вторжения РФ в Украину. Если Россия получит контроль над Украиной или сумеет ее дестабилизировать в крупных масштабах, начнется новая эра для Соединенных Штатов и Европы.
Популярные статьи
- "Русские работают хуже": цитата зампреда Хуснулина, которая подпадает под статью
- Удобный момент. В том, что Навальному прибавляют срок, можно спокойно обвинить Запад и «Эхо Москвы»
- За помощь Донбассу нам готовят невиданные санкции. Это было ожидаемо и может принести пользу и большие изменения в России
Свежие комментарии