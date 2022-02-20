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"Победа русских в Украине — это не фантастика"

"Победа русских в Украине — это не фантастика"

НАТО и ЕС не будут прежними в случае вторжения РФ в Украину. Если Россия получит контроль над Украиной или сумеет ее дестабилизировать в крупных масштабах, начнется новая эра для Соединенных Штатов и Европы.

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