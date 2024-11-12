Чем знаменит находящийся у Кремля отель Four Seasons и почему его национализировали

Мещанский суд Москвы национализировал все здание гостиницы «Москва», включая расположенный в здании пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, комплекс апартаментов и торговую галерею «Модный Сезон».
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