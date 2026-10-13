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Тульские новости

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Алексин отметит 700-летний юбилей в 2026 году

Алексин отметит 700-летний юбилей в 2026 году

Первые упоминания о городе связаны с разграблением его армией ордынского хана Темира в 1348 году. К тому времени Алексин уже был укрепленным городом.

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