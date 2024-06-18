Бабушка утаивала, а Никита рассекретил. Внук Пугачевой заявил, что от Лизы и Гарри скрывают правду

Каждая звездная семья — это не только потемки, а кладезь секретов и тайн. Говорят, что в каждой именитой семейке свои причуды, поэтому обратим внимание на родственников Аллы Борисовны, у котором хватает загадок.
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