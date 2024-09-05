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Алаудинов: в Курской области уничтожили M777, три миномета и три «Бабы-яги» ВСУ

Алаудинов: в Курской области уничтожили M777, три миномета и три «Бабы-яги» ВСУ

За прошедшие сутки ВС России уничтожили несколько единиц украинской техники, рассказал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майор Апти Алаудинов.

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