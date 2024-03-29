LCI: Макрон не беспокоился об ответе России в случае отправки войск на Украину

Предложив отправить западные войска на Украину, власти Франции не учли все возможные последствия. Президент Эммануэль Макрон не подумал, что Россия ответит на эту провокацию, заявил бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI.