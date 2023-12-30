НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Брисбен (WTA). 1-й круг. Мирра Андреева сыграет со Шнайдер, Калинская – с Перой, Стивенс встретится с Синяковой

Анна Калинская встретится с Бернардой Перой. Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 31 декабря 2023 – 7 января 2024 WTA 500 Призовой фонд – 1 736 763 долларов Открытые корты, хард Первый круг Диана Шнайдер (Россия)  Мирра Андреева (Россия) Дата проведения 31 декабря, 04.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх