Правда.ру

2 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Клюянов
    Подозрение на какой-то пошлый и циничный договорняк. Мы не трогаем Зелю и его камарилью и ж\д перевалки, вы не покуша..."Око за око": Пут...
  • Зоя Жук
    Автономии? Это предел мечтаний? О независимости речь даже не идёт. Рабы! И они еще голосят о свободном обществе!Макрон: Европа до...
  • Валерий Бирюков
    Тут - тонкий расчёт: не будет средств ПВО - легче сдаться России.FAZ: ФРГ раздаёт ...

Челябинский суд подтвердил нарушение при покупке детсада за 126 млн в Копейске

Челябинский суд подтвердил нарушение при покупке детсада за 126 млн в Копейске

Суд Челябинской области подтвердил наличие нарушений при покупке детсада за 126 млн в Копейске. В 2019 году ООО "КПД Заказчик" заключил контракт на покупку здания для детсада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадки в Копейске.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх