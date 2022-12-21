Челябинский суд подтвердил нарушение при покупке детсада за 126 млн в Копейске

Суд Челябинской области подтвердил наличие нарушений при покупке детсада за 126 млн в Копейске. В 2019 году ООО "КПД Заказчик" заключил контракт на покупку здания для детсада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадки в Копейске.