Жителей Смоленска приглашают на колядки

Праздник состоится 7 января в Смоленском областном центре народного творчества на ул. Бакунина. В полдень 7 января в Центре народного творчества состоится праздник народного календаря «По дворам ходила коляда.
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