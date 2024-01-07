Pokemon Company пожертвовала 50 млн йен на помощь пострадавшим от землетрясения Ком...

Pokemon Company пожертвовала 50 млн йен на помощь пострадавшим от землетрясенияКомпания Pokemon Company объявила о том, что пожертвует 50 миллионов йен (около 32 млн рублей) в поддержку пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения в Японии.
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