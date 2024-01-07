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Pokemon Company пожертвовала 50 млн йен на помощь пострадавшим от землетрясения Ком...

Pokemon Company пожертвовала 50 млн йен на помощь пострадавшим от землетрясения Ком...

Pokemon Company пожертвовала 50 млн йен на помощь пострадавшим от землетрясенияКомпания Pokemon Company объявила о том, что пожертвует 50 миллионов йен (около 32 млн рублей) в поддержку пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения в Японии.

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