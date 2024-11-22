Полиция Гаити прорвала топливную блокаду

Портовый нефтяной терминал в Варре разблокирован полицией Гаити, 21 ноября сообщает Gazette Haiti. Нефтяной терминал Варре возобновил свою деятельность спустя неделю после начала блокады со стороны вооруженных банд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии