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Советский ученый и его супруга были застрелены в Израиле боевиками ХАМАС

Советский ученый и его супруга были застрелены в Израиле боевиками ХАМАС

Пожилая семья была расстреляна в собственном доме в Офакиме.Ученый советского происхождения Сергей Гредескул и его супруга, проживавшие в изрaильском городке Офaким, 7 октября были убиты в собственном доме, в момент нападения вооруженных членов группировки ХAМAС.

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