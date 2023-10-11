Советский ученый и его супруга были застрелены в Израиле боевиками ХАМАС

Пожилая семья была расстреляна в собственном доме в Офакиме.Ученый советского происхождения Сергей Гредескул и его супруга, проживавшие в изрaильском городке Офaким, 7 октября были убиты в собственном доме, в момент нападения вооруженных членов группировки ХAМAС.