Советский ученый и его супруга были застрелены в Израиле боевиками ХАМАС

Пожилая семья была расстреляна в собственном доме в Офакиме.Ученый советского происхождения Сергей Гредескул и его супруга, проживавшие в изрaильском городке Офaким, 7 октября были убиты в собственном доме, в момент нападения вооруженных членов группировки ХAМAС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии