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Россию не пустили на ЧМ по хоккею, СКА разгромлен «Ак Барсом», 878-й гол Овечкина, потасовка «Краснодара» и «Динамо», сухой матч Сафонова, «Милан» арендовал Феликса, Роналду 40 лет и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
&quot;Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса.&quot; Чего то попутал Роналду,загнул куда то в сторону салона красоты.
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18 час.
сергей озеров
Анатолий Бышовец: «Сегодня милостыня больше, чем зарплаты и пенсии у определенных категорий людей. Прав Бышовец,это не пенсия,а милостыня,только от Власти,а московская надбавка(моя 6,2 т.р) от Собянина,вовсе не пенсия,а льгота.Льгота,бл....за 40 лет работы на оборонку,газпром и вредность(шум,вибрация,пары масла)! Индексации не подлежит.
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17 час.
КУАТ
Московские власти обычно тоже отвечают повышением своей части. Так было ещё при Лужкове.
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15 час.
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