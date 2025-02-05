Россию не пустили на ЧМ по хоккею, СКА разгромлен «Ак Барсом», 878-й гол Овечкина, потасовка «Краснодара» и «Динамо», сухой матч Сафонова, «Милан» арендовал Феликса, Роналду 40 лет и другие новости

сергей озеров "Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса." Чего то попутал Роналду,загнул куда то в сторону салона красоты.

сергей озеров Анатолий Бышовец: «Сегодня милостыня больше, чем зарплаты и пенсии у определенных категорий людей. Прав Бышовец,это не пенсия,а милостыня,только от Власти,а московская надбавка(моя 6,2 т.р) от Собянина,вовсе не пенсия,а льгота.Льгота,бл....за 40 лет работы на оборонку,газпром и вредность(шум,вибрация,пары масла)! Индексации не подлежит.