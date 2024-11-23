Депутат Рады Дубинский заявил, что Украине и США выгоден ядерный удар

Украине и США нужно, чтобы Россия применила ядерное оружие, и риск такого развития событий вполне реален, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» посредством удара по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.