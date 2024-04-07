Прочесть смолоду: почему растет сегмент подростковой литературы

Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка. Прошедшая с 4 по 7 апреля в Гостином дворе ярмарка Non/fiction наглядно продемонстрировала повышение интереса публики к категориям комиксов, young adult и азиатских рисованных изданий.