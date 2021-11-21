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К чему приведет всеобщий геномный контроль россиян?

К чему приведет всеобщий геномный контроль россиян?

После поручения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов депутат Госдумы Анатолий Выборный высказался, что ее можно будет расширить на всех россиян.

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