Златоустов день: традиции, обряды и духовное наследие

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. В воскресенье, 9 февраля, православные отмечают Златоустов день. «ФедералПресс» выяснил, как наши предки в этот день привлекали благополучие в дом, защищались от зубной боли, предсказывали погоду и устанавливали гармонию в семье.