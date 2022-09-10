Военное обозрение

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Появились сообщения о вхождении противника в Красный Лиман на севере ДНР

Появились сообщения о вхождении противника в Красный Лиман на севере ДНР

С Харьковского направления продолжают поступать тревожные новости. Украинские военизированные формирования при поддержке западных инструкторов и наемников продолжают развивать, начатое два дня назад, наступление, бросая в бой все больше резервов.

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