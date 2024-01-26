В США не исключили военной провокации КНДР против Южной Кореи

globallookpress.com В США обеспокоены враждебными заявлениями лидера КНДР Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи и не исключают, что Пхеньян предпримет ту или иную форму смертельной военной акции в отношении Сеула, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
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