Андрей Дахин: «На местных выборах партии должны быть более функциональными»

«Партийно-политическая структура России продолжает адаптироваться к меняющейся экономико-социально-электоральной среде российского общества, — прокомментировал перспективы парламентских партий на региональном уровне д.
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