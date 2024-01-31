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Магнитные бури в феврале 2024 года: когда ожидается всплеск геомагнитных возмущений

Магнитные бури в феврале 2024 года: когда ожидается всплеск геомагнитных возмущений

Магнитные бури в феврале 2024 года: когда ожидается всплеск геомагнитных возмущений Елена ГалицкаяФевраль 2024 года обещает быть периодом значительных вызовов для метеочувствительных людей, так как прогнозируется нестабильная геомагнитная обстановка, сообщают журналисты сайта ftimes.

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