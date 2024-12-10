В минздраве Алтайского края заявили, что отсутствующие у скорой помощи соцнадбавки «стали предметом политических инсинуаций», а нагрузка на скоропомощников снизилась

Министерство здравоохранения Алтайского края отчиталось о внедрении единых диспетчерских. Там объяснили, что благодаря этому нововведению, наглядно уменьшилась нагрузка на бригады скорой помощи — теперь нет задержек в оказании экстренной медицинской помощи.