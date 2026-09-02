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Царьград

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БКС: Рубль укрепится к юаню и доллару на 5–6% до конца года

БКС: Рубль укрепится к юаню и доллару на 5–6% до конца года

Начальник управления «БКС Мир инвестиций» Сергей Ермоленко прогнозирует укрепление рубля на 5–6% по отношению к юаню и доллару до конца года.

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