БКС: Рубль укрепится к юаню и доллару на 5–6% до конца года

Начальник управления «БКС Мир инвестиций» Сергей Ермоленко прогнозирует укрепление рубля на 5–6% по отношению к юаню и доллару до конца года.
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