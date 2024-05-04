Велопробег в Бобруйске.

Первомайский велопробег стал уже традиционным в Бобруйске. Велоколонна традиционно начала старт после возложения цветов к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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