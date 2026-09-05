Глава МВД Колокольцев: Россия переживет угрозы со стороны Киева

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» заявил, что страна пережила немцев в 1941 году, французов в 1812 году, и вызовы, связанные с заявлениями Владимира Зеленского, тоже переживет.