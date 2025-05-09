«Сможет выполнять те же задачи, что и F-16»: Южная Корея разрабатывает новый истребитель на базе самолёта FA-50

FA-50Как сообщают южнокорейские ресурсы, местный концерн Korea Aerospace Industries (KAI) объявил тендер, который предполагает создание кабины для тренажёра-симулятора одноместной версии FA-50, который представляет собой боевую модификацию двухместного учебно-тренировочного самолёта T-50 и позиционируется как лёгкий истребитель или штурмовик.